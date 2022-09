Materassi, plastica e calcinacci: nuova microdiscarica scoperta a Soccavo In prima linea la Guardia Agroforestale Italiana: "Un vero e proprio scempio alla mercè di tutti"

Nuovi controlli da parte della Guardia Agroforestale Italiana del distaccamento Soccavo. Nel corso di alcune verifiche serali nella zona, il personale si è imbattuto in una mini discarica scoperta sull'asse Viario /Raccordo di via Pigna, direzione via Epomeo.

"Un vero e proprio scempio alla mercè di tutti. Proprio su una strada frequentata da centinaia di macchine al giorno si può ammirare una montagna fatta di materassi, plastiche di vario genere, calcinacci e diversi sacchi di immondizie non identificate ammassate", scrivono dalla G.A.I.

Il tutto è stato segnalato agli organi di competenza chiedendo di intervenire presto alla bonifica dall'area.

"Purtroppo ultimamente nel quartiere sono troppi gli episodi di inciviltà che si stanno consumando in ogni angolo... noi faremo del nostro meglio per evitarle e segnalarne", la conclusione.