Napoli, alla Mostra d'Oltremare è tutto pronto per il concorsone La carica dei 120mila per un posto nella pubblica amministrazione: parla l'assessore Baretta

Ecco la foto scattata all'interno della Mostra d'Oltremare: la struttura è pronta ad ospitare il maxi concorso indetto da Comune e Città metropolitana di Napoli.

Il calendario delle prove prevede una serie di sessioni che andranno avanti per alcuni giorni, per far fronte all'altissimo numero di candidature che sono pervenute.

Sono infatti 120mila gli aspiranti (per la maggior parte giovani e under 40) che hanno presentato domanda: una "fame" di lavoro che testimonia quanto sia importante lo sblocco dei concorsi anche nella pubblica amministrazione, che necessita di un processo di svecchiamento.

