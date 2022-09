Famiglie sfrattate, l'impegno del Comune: "Non le abbandoneremo" L'assessore Trapanese: siamo consapevoli delle fragilità

In piazza Municipio l'assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, a nome dell'amministrazione, è intervenuto in sostegno alle famiglie coinvolte nello sfratto esecutivo di via San Nicola a Nilo. Subito dopo si è svolta un'apposita riunione tecnica per individuare le soluzioni.

"Siamo consapevoli delle situazioni familiari e delle fragilità presenti nelle famiglie, siamo infatti attivamente impegnati nel confronto con la magistratura per gli opportuni approfondimenti di natura giuridica: nell'immediato il Tribunale ha concesso una proroga", ha spiegato Trapanese.

"Tutta l'amministrazione è vicina alle famiglie e non le abbandonerà in questo momento complicato cercando soluzioni stabili durature", l'impegno dell'esponente della giunta.