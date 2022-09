Costretto ad indossare la maglia del Napoli al contrario, l'omaggio del Comune Il sindaco Manfredi consegna al giovane tifoso azzurro una medaglia celebrativa

La foto aveva fatto il giro del web, con quella maglia al contrario indossata per evitare possibili contestazioni. Come se ostentare la propria fede calcistica possa essere una colpa o, addirittura, motivo di rischiare la propria incolumità. Episodio ancora più grave se poi riguarda un ragazzino.

In Comune a Napoli il sindaco Gaetano Manfredi, insieme al consigliere comunale Luigi Musto, ha ricevuto la visita del piccolo tifoso azzurro Antoine e dei suoi familiari, protagonisti dello spiacevole episodio nella partita del Napoli a Firenze in cui gli fu consigliato dagli steward, in un settore dello stadio Franchi, di girare al contrario la maglia del Napoli per evitare possibili contestazioni.

"Dopo aver assistito allo Stadio Maradona alla vittoriosa partita di Champions League, sono stati accolti dal sindaco per ricevere una medaglia celebrativa - si legge in una nota di Palazzo San Giacomo - e sentire la vicinanza delle istituzioni già manifestata nell’immediatezza del fatto, all’insegna dello sport come fattore di aggregazione e rispetto".