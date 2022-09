Napoli, il sindaco dà il benvenuto al nuovo console degli Stati Uniti Manfredi: con Tracy Roberts-Pounds l'impegno a rafforzare i legami tra la città e gli Usa

"A nome di tutta la città di Napoli ho dato il benvenuto al nuovo console degli Stati Uniti d'America a Napoli Tracy Roberts-Pounds. Antico è il legame di amicizia che unisce Napoli e gli Usa: è intenzione mia e dell'Amministrazione rafforzarlo sul piano culturale ed economico. Lavoriamo ogni giorno per garantire la migliore accoglienza alle migliaia di turisti americani che visitano la nostra città e per collaborare con le tante imprese americane che operano nel nostro territorio". Così il sindaco Gaetano Manfredi, che ha accolto il nuovo diplomatico in servizio in città.

“È stato un piacere incontrare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, al quale ho espresso entusiasmo e orgoglio per l’opportunità di rappresentare gli Stati Uniti in una delle nostre sedi diplomatiche più antiche al mondo. Sono anche particolarmente grata alle istituzioni cittadine e a tutto il popolo napoletano per l’accoglienza e l’ospitalità che da sempre offrono ai numerosi turisti americani e a migliaia di militari americani che qui risiedono con le loro famiglie. Mi impegnerò per rendere ancora più forte lo storico legame di amicizia tra i nostri due popoli", il commento del console Usa Tracy Roberts-Pounds.