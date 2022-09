Incredibile a Soccavo: discarica a cielo aperto davanti all'Asl Pazienti in attesa sulle panchine in mezzo ai rifiuti

A Soccavo, i pazienti del distretto Asl sono costretti ad attendere in mezzo ad una discarica di rifiuti. È ciò che ha denunciato un cittadino che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli “Le mostro lo scempio di Via Domenico Scherillo. #Soccavo. Fanno diventare una discarica l’uscita del distretto 26 Asl. La gente attende sulle panchine in mezzo alla monnezza.”. “Abbiamo segnalato ad Asia e chiesto l’intervento della Polizia Ambientale. Chi riduce il proprio quartiere a discarica deve essere denunciato e punito severamente. Tali inciviltà non sono più tollerabili, serve determinazione a contrastare questo malcostume e degrado. ”-ha dichiarato Borrelli