Lotto, Campania fortunata: centrate vincite per oltre 27 mila euro La dea bendata è ormai di casa a Napoli

La Campania torna a sorridere con il Lotto: nel concorso del 15 settembre, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per un totale di 27.500. La prima è stata registrata a Napoli dove un giocatore ha centrato un premio da 14 mila euro grazie a tre ambi e un terno mentre la seconda ha premiato un giocatore di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, con un terno secco da 13.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,85 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 756 milioni dall'inizio dell'anno.