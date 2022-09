Napoli, Manfredi: il patto per la città non è in discussione, anzi va migliorato In aula il ricordo dell'editore Tullio Pironti. Via libera anche ai bilanci Abc

Nuova seduta di consiglio comunale a Napoli: il parlamentino, prima dei lavori, ha ricordato a un anno dalla scomparsa l'editore Tullio Pironti. ''Un anno fa se ne andava Tullio Pironti, libraio ed editore che ha dedicato la vita ai libri portando la grande letteratura da Napoli al mondo e dal mondo a Napoli - ha detto il sindaco - scoprendo straordinari autori di cui riconobbe il genio prima di tutti e che oggi sono patrimonio della sua struttura editoriale''. Il primo cittadino ha definito Pironti ''un amico della città che ha lottato, da grande pugile quale era stato, per continuare l'antica tradizione napoletana dei librai editori'', il ricordo tracciato dal sindaco.

Il primo cittadino ha poi parlato del Patto per Napoli, oggetto di confronto tra i partiti: ''Sono stato sempre stato rassicurato su questo tema, non ho mai immaginato che un Governo di qualsiasi orientamento politico potesse mettere in discussione una norma che è servita per aiutare tante città metropolitane e non solo Napoli. Noi - ha aggiunto Manfredi - dobbiamo anzi pensare come migliorare il Patto per Napoli sia in termini normativi che rispetto all'individuazione di altre risorse finanziarie. Stiamo facendo delle riflessioni e dobbiamo parlare del futuro e non del passato''.

In aula via libera anche al bilancio di Abc. "Si tratta di un importante tassello per il rafforzamento del servizio idrico in città: l'approvazione del bilancio di Abc consente infatti di ottenere l'affidamento del servizio dall'Ente idrico campano e così partecipare ai progetti del Pnrr accedendo a nuovi e determinanti fondi": così il sindaco Gaetano Manfredi a proposito dell'approvazione in aula dello strumento finanziario dell'azienda.

"L'approvazione in consiglio comunale degli ultimi bilanci di Abc è una notizia molto importante innanzitutto perché abbiamo allineato una situazione che aveva accumulato un ritardo e questo mette l’azienda in condizioni di essere molto più operativa. Si tratta di un passo in avanti importante, lo scorso anno quando ci siamo insediati abbiamo trovato una situazione molto sperequata tra il bilancio del Comune e i bilanci delle partecipate con questo atto mettiamo una condizione di novità chee fa ben sperare per il futuro", il commento dell'assessore al bilacio Pierpaolo Baretta.

Di "approvazione importante del consiglio, che si ringrazia per l'efficienza", ha parlato anche l'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza. "Un passo ben programmato dall'amministrazione Manfredi, che è fondamentale verso la realizzazione di un soggetto solido a cui sarà possibile affidare il servizio da parte dell'Ente Idrico Campano e accedere a pieno titolo alle richieste per i fondi Pnrr", le parole dell'esponente della giunta.