Lotta al degrado, guardia agroforestale: "Pronti a collaborare con gli Enti" "Serve un protocollo d'intesa per poter fare di più. Napoli non è solo immondizia abbandonata"

Continua senza sosta l'impegno della guardia agroforestale italiana a tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

Il responsabile del distaccamento di Soccavo, nel ricordare il costante lavoro di monitoraggio e prevenzione messo in campo dagli operatori, ha voluto sottolineare quando un protocollo d'intesa, con un Ente locale o comunale, o una compartecipata, potrebbe "aiutare a fare di più, con un maggior numero di risorse e personale".

"Potremmo alleggerire ed essere di aiuto alla polizia municipale del nostro quartiere e debellare con delle ronde diurne e notturne questi scempi a cielo aperto", sottolinea il responsabile.

"Siamo nel 2022 e ancora ci sono scarichi abusivi di amianto vicino ai cassonetti, immondizie varie nei parchi, animali abbandonati e tanto altro ancora", aggiungono dalla Guardia Agroforestale, sottolineando ancora una volta di essere pronti a un'intesa per spalleggiare gli organi competenti comunali.

"Ci sentiamo in dovere di aiutare i nostri quartieri per migliorarli ambientalmente. - concludono - Napoli e le sue periferie non sono solo immondizia abbandonata".