Napoli, alla stazione "Anton Dohrn" la prima Summer school internazionale Sarà interamente dedicata alle biotecnologie marine dal 21 al 23 settembre

La Stazione Zoologica Anton Dohrn organizza la prima Summer School Internazionale interamente dedicata al tema delle Biotecnologie Marine. L’evento è in programma da mercoledì 21 settembre fino a venerdì 23, presso il nuovo Dipartimento di Biotecnologie Marine Ecosostenibili della Stazione Zoologica, il primo in Italia.

La Summer School, in particolare, è dedicata a dottorandi e ricercatori, all'inizio della loro carriera, che lavorano nel campo della Blue Biotechnology. La tre giorni sarà incentrata sugli attuali approcci interdisciplinari utilizzati per divulgare il potenziale biotecnologico delle risorse marine e il loro utilizzo per la produzione eco-sostenibile di molecole e processi con effetti benefici sulla salute umana e ambientale.

Una combinazione di lezioni, brevi comunicazioni, sessioni pomeridiane pratiche e visita ai laboratori di un'azienda impegnata nel settore delle biotecnologie creeranno un ambiente stimolante per i partecipanti.

La manifestazione ha già raccolto molteplici adesioni da partecipanti da vari paesi e vedrà la partecipazione di speakers internazionali da anni impegnati nel settore delle biotecnologie.

“Si tratta del primo evento scientifico che si terrà presso la sede del nuovo Dipartimento – dichiara il direttore Donatella de Pascale – un’occasione unica per far conoscere questa nuova realtà scientifica che si affaccia in un panorama in continua evoluzione, quindi una splendida opportunità per stabilire ed intrecciare nuove collaborazioni scientifiche”.