Nuova mini discarica a Soccavo: libri, abiti e fogliame abbandonati in strada In azione la guardia agroforestale italiana: "Brutta immagine"

Scoperta una nuova mini discarica dalla guardia agroforestale italiana del distaccamento di Soccavo.

L'amaro ritrovamento è avvenuto nell'ultima uscita di Soccavo per l'asse viario di Via Provinciale Montagna Spaccata (seconda uscita dopo la Posta). Il personale ha trovato sacchi neri pieni di fogliame, libri scolastici e da lettura, secchi di vernice, abiti, sandali e tanto altro. Tanti i rifiuti abbandonati anche nelle zone verdi che circondano l'entrata per l'asse viario.

Sacchi di rifiuti che "oltre a dare una brutta immagine e creare inquinamento - spiegano - sono di intralcio per le automobili che prendono quell'uscita".

Come sempre, il tutto è stato documentato per inoltrare una segnalazione agli organi di competenza.