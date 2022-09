Raccolta rifiuti, a Fuorigrotta e Bagnoli arrivano le campane per l'umido Distribuite anche migliaia di biopattumiere. Mancuso: potenziamo la differenziata

A Napoli si consolida la raccolta differenziata cittadina con la sistemazione nella municipalità di Fuorigrotta-Bagnoli di campane per l’umido, cioè i rifiuti organici come avanzi di cibo, carta unta, fiori e piante.

L’installazione è cominciata questa settimana nelle zone di viale Augusto e di via Diocleziano, e proseguirà nelle prossime settimane. Sono state distribuite anche alcune migliaia di biopattumiere per l’umido e materiale informativo per una corretta differenziata.

«Abbiamo trovato le risorse per coprire anche l’area di Fuorigrotta-Bagnoli con la raccolta della frazione umida attraverso le campane - ha detto l’assessore all’ambiente Paolo Mancuso - e andiamo avanti verso un miglioramento della differenziata. Inoltre ben presto anche la sesta Municipalità passerà alla raccolta porta a porta».