Incidente in Galleria Vittoria: aperto il traffico su via Partenope La strada alternativa resterà transitabile fino alla completa riapertira della Galleria

A seguito dell’incidente di questa notte e della conseguente chiusura della Galleria Vittoria, è stata immediatamente disposta l’apertura al traffico di via Partenope che resterà transitabile per le autovetture sino alla completa riapertura della Galleria.

Questa notte alle 4.30 di questa mattina, un'auto è finita contro l’impalcatura della Galleria Vittoria. L’incidente ha visto coinvolta una Fiat 500. Sul posto sono intervenuti subito vigili del fuoco e polizia locale, ma non è stato necessario alcun intervento di soccorso perché nello schianto non ci sono stati feriti. In attesa dell’intervento della ditta, dal lato di piazza Vittoria, sono state predisposte le misure previste dal piano recentemente adottato dalla giunta ed èstata disposta la chiusura della sola carreggiata da via Arcoleo verso via Acton con passaggio attraverso via Chiatamone e presidi della Polizia Municipale.