Maltempo, l'allerta continua: domani scuole chiuse in Campania: ecco dove Da Napoli ad Ercolano passando per Benevento e Caserta i sindaci firmano le ordinanze

Strade come fiumi in piena, smottamenti tombini saltati e l’allerta meteo che continuerà anche domani. Campania nella morsa del maltempo battente con le scuole chiuse in molti comuni domani, e anche fino a martedì come nel caso di Caserta. I sindaci di Napoli, Ercolano, Benevento Portici e San Giorgio a Cremano hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, e la stessa misura è stata adottata anche dai sindaci di Afragola, Caivano, Cardito, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Piedimonte Matese, Santa Maria a Vico, San Nicola la Strada, Mondragone.

E così in considerazione della proroga dell'allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la giornata di domani"è in procinto di emanare un'ordinanza di chiusura delle scuole che non erano già destinate a seggio elettorale. Ciò allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico". Le scuole destinate a seggio elettorale, "sulla base di un programma di sanificazione da svolgere congiuntamente tra Comune e Asl Napoli 1 Centro, riapriranno da mercoledì 28 settembre. A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico".

Ad Ercolano, disposta chiusura di scuole e parchi Ordinanza del sindaco Buonajuto per la giornata di domani. Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, con propria ordinanza ha deciso di chiudere, per la giornata di lunedì 26 settembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private del territorio comunale, i parchi pubblici e il cimitero comunale.

Anche a Caserta, il sindaco chiude le scuole per due giorni. A causa del maltempo il sindaco di Caserta con una ordinanza ha disposto la chiusura, per i giorni 26 e 27 Settembre 2022, di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, ad eccezione di quelle utilizzate come sede degli uffici elettorali di Sezione, compresi gli asili nido privati e pubblici, le scuole private e l'università, "per permettere a tutti i soggetti competenti alla sicurezza degli edifici scolastici, le opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli stessi edifici, al fine di assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività scolastica".

“Più tardi sarà pubblicata la mia ordinanza di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici della città per la giornata di domani. Con eccezioni di natura Costituzionale determinate dalle elezioni politiche”. Ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella che sui social spiega: “L’allerta meteo arancione impone questa misura a tutela della sicurezza dei cittadini. Tutti abbiamo sotto gli occhi la recente alluvione nelle Marche”. Il primo cittadino ha inoltre precisato che il cimitero riaprirà mercoledì.