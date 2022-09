Cardiologia interventistica, a Napoli il congresso Gise con dati da primato Alla Federico II di Napoli riuniti gli esperti dell'emodinamica col primato campano

Oggi e domani a Napoli riflettori puntati sulla cardiologia interventistica col congresso regionale della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (Gise). Appuntamento alla Federico II di Napoli dove il dottor Attilio Verricchio, presidente del Gise campano e direttore di cardiologia ed emodinamica dell'Ospedale di Boscotrecase presenta i dati delle attività svolte dalle emodinamiche nel corso dell'anno 2021.

Numeri che dimostrano che la regione Campania, con i suoi 31.000 interventi nelle 24 emodinamiche distribuite sul territorio regionale, si posiziona al secondo posto in Italia per volume di attività, solo dopo la Lombardia che però vanta ben 52 laboratori.

Anche nel corso del 2021 le strutture campane hanno effettuato un numero di angioplastiche primarie, in corso di infarto miocardico acuto, che per milione di abitanti la collocano al primo posto in Italia.

Un plauso va dato al team dell’Ospedale del Mare che per il secondo anno consecutivo si è posizionato al primo posto in Italia per numero procedure effettuate.

Tutto ciò mostra una regione in salute, nonostante le note vicende pandemiche, in cui tutto il personale coinvolto manifesta con entusiasmo la consueta professionalità. Presenti all’evento tutte le professionalità regionali e il Presidente del Gise nazionale, il professor Giovanni Esposito, Università Federico II.

L’evento per la prima volta è incentrato su 11 interventi live trasmessi da altrettanti ospedali regionali, nel corso dei quali saranno utilizzate le più recenti tecnologie.

Strutture ospedaliere selezionate dal Gise tra quelle che hanno superato severi standard organizzativi e tecnologici, tra queste l’ospedale di Boscotrecase.

(Nella foto il dottor Attilio Verdicchio)