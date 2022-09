Napoli, ztl piazza Dante: varco non attivo per altri 40 giorni La proroga è stata decisa su richiesta delle municipalità

Su richiesta delle Municipalità di riferimento, è stato prorogato di 40 giorni il pre-esercizio della ZTL Tarsia - Pignasecca - Dante. Dunque il varco di Piazza Dante e quello di Via Toledo per il momento non è attivo e durante la fase del pre sercizio gli automobilisti che lo attraverseranno non incorreranno in sanzioni.

Gli Assessori con deleghe alla “Polizia Municipale e alla Legalità”, al “Turismo e alle Attività Produttive” e alle “Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile", raccogliendo le richieste pervenute dalle Municipalità di riferimento hanno invitato gli uffici competenti a predisporre un ulteriore periodo di pre-esercizio di 40 giorni per i varchi telematici di controllo degli accessi di “Via Toledo, altezza via dei Pellegrini” in direzione via Pessina e “Piazza Dante” in direzione via Toledo, al fine di avviare il procedimento tecnico-amministrativo per la valutazione circa il mantenimento dei varchi di Piazza Dante.

"La necessità è stata più volte segnalata anche dall'Assise consiliare, nonché dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile - ha ricordato l'assessore alla Viabilità Edoardo Cosenza - appare opportuna pertanto la proroga per un periodo di pre-esercizio di 40 giorni per i varchi telematici di controllo degli accessi della ZTL".

La Ztl di piazza Dante, inaugurata nel 2011, era stata sospesa durante l'emergenza Covid. Le nuove informazioni saranno disponibili anche sulla piattaforma "Luce Verde" realizzata dall'ACI in collaborazione con il Comune.