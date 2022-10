Licenziati due dipendenti Asl Napoli 1: avevano chiesto soldi a un paziente Condannati rispettivamente a 6 e 4 anni, ora arriva il licenziamento

Dopo la condanna a sei anni e quattro anni per aver chiesto dei soldi per il trasporto di un paziente sono stati licenziati due dipendenti della Asl Napoli 1.

R. F. è stato condannato alla pena di anni sei e sei mesi sei di reclusione e di S. G. alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. I due che in quel periodo lavoravano distaccati presso il servizio 118 secondo la condanna avrebbero chiesto al figlio di un paziente che dovevano trasportare in ospedale che se gli avesse dato dei soldi l'avrebbero portato nel Pronto soccorso che lui preferiva.



"E' una storia vergognosa che purtroppo riguarda dipendenti che dovrebbero avere comportamenti specchiati. Ancora più grave è comportarsi in questo modo indegno con i malati. Bene ha fatto la famiglia del paziente a denunciare e la Asl a licenziarli. Chi specula sulla pelle di chi soffre è ingiustificabile e inqualificabile. Serve la tolleranza zero anche in questo settore" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.