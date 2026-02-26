Coltelli in aula nel Napoletano: Nappi, usare metal detector mobili L'ultimo episodio ad Arzano, due 15enni protagonisti

"Quanto avvenuto in una scuola di Arzano rende ulteriormente necessario l'utilizzo di metal detector mobili, come previsto da una misura fortemente voluta dalla Lega. L'adozione dei dispositivi tutela l'incolumità e la vita stessa dei nostri studenti, degli insegnanti e del personale scolastico, si tratta di una misura di sicurezza fondamentale per la quale ringraziamo il Governo nazionale e in particolare il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che anche su questo fronte sta svolgendo un lavoro straordinario. Un plauso al docente che ha subito allertato le forze dell'ordine, e ai carabinieri che, immediatamente intervenuti con il sequestro dei coltelli, hanno scongiurato il verificarsi di gravi conseguenze".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania.