Asl Napoli 1: "Gli arresti al San Giovanni Bosco frutto di vecchie indagini" L'azienda chiarisce: "Nessun problema sul personale"

"Tutto il personale del San Giovanni Bosco sta operando in piena continuità senza alcuna problematica di sorta".

A precisarlo in mattinata una nota dell’ Asl Napoli 1 Centro dopo gli arresti effettuati per attività illecite condotte nel presidio Ospedaliero.

"I fermi – tiene a chiarire l’Asl - sono l’epilogo di indagini avviate negli anni 2019 e 2020. Oggi si è avuta notizia della chiusura delle indagini di cui sopra".

Tra le persone coinvolte nell'inchiesta coordinata dalla Procura e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli ci sono anche medici e professionisti.

La Direzione Strategica della ASL ha inoltre comunicato che ha pianificato un potenziamento della struttura del Presidio.