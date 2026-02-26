Perdita idrica a Bagnoli, il Comune: nessun allarme, intervento programmato I tecnici di Abc hanno ripristinato la fornitura

E' torna alla normalità la situazione a Bagnoli, dove ieri si era registrato lo stop alla fornitura idrica per una perdita. L'intervento di riparazione, ha fatto sapere Acqua Bene Comune Napoli in una nota, ha interessato una condotta secondaria che non ha comportato particolari criticità per il servizio.

"La perdita è stata individuata all’inizio di via Lavinia, all’angolo con via Bagnoli, e interessa una condotta secondaria, derivazione della condotta principale di via Bagnoli. Le squadre operative di ABC sono prontamente intervenute e hanno effettuato la riparazione direttamente su via Lavinia.Non si registrano situazioni di allarme. ABC ringrazia i cittadini per la collaborazione e conferma il proprio impegno quotidiano nel garantire la continuità e l’efficienza del servizio idrico sul territorio".

La precisazione arriva nelle ore in cui i residenti avevano lamentato non poche preoccupazioni per il guasto, ricollegandolo al passaggio dei mezzi pesanti per la Coppa America.