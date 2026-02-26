Napoli: 800 grammi di droga e circa 3000 euro

I carabinieri della stazione Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne della zona, già noto alle forze dell’ordine
Durante una perquisizione domiciliare, più volte ostacolata dall’uomo, i carabinieri hanno trovato una zaino all’interno della sua camera.
L’uomo particolarmente agitato cerca di spostare l’attenzione dei militari altrove. Non ci riesce e nello zaino trovano 800 grammi di droga suddivisa in panetti pronti per essere venduta.
Marijuana, hashish e canapa industriale le sostanze sequestrate. Insieme trovati anche circa 3mila euro in contante. Il 20enne ora in carcere è in attesa di giudizio.