Napoli: 272 dosi già pronte per la vendita, scatta il sequestro dei carabinieri

Continuano i controlli dei carabinieri in tutta la città. Particolare attenzione su Scampia. Dove i militari i della Compagnia di Napoli Stella hanno svolto un’attività coordinata per contrastare la criminalità diffusa.
Identificate 104 persone, ispezionati 42 veicoli e 20mila euro da pagare per 12 sanzioni al codice della strada. 4 i veicoli posti sotto sequestro.
Nel radar dei carabinieri via Fellini e Via Ortese. Zona che durante le ore notturne si trasforma in un vero e proprio mercato della droga.
I militari, dopo aver ispezionato cortili androni e ballatoi dei palazzi di quella zona hanno sequestrato 272 dosi di droga pronte per essere vendute.
Tra gli stupefacenti hashish, marijuana, crack, cocaina e cobret. La droga è stata trovata in diverse intercapedini ricavate dentro le ascensori nell’area dello Chalet Bakù. Il tutto veniva sequestrato dai carabinieri.