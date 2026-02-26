Ritiro i miei giudizi positivi su Raffaele Palladino. Da napoletano, di fronte ai due macroscopici errori commessi ai danni della squadra della città in cui è nato da quel campione di arbitro che risponde al nome di Daniele Chiffi, avrebbe potuto dire molte cose - che non aveva visto, che era distratto, che era al bar a prendere un caffè - eccetto quello che ha detto. Affermare, infatti, che Hojlund ha trattenuto il suo difensore sul secondo gol, poi annullato al Napoli, è una macroscopica bugia, tanto più grave proprio perché io lo avevo additato poche ore prima quale miglior candidato per la panchina futura del Napoli. Non merita tanto onore.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'immeritato onore
Le parole di Palladino sul macroscopico errore dell'arbitro lasciano davvero sconcertati...
