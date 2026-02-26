IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'immeritato onore Le parole di Palladino sul macroscopico errore dell'arbitro lasciano davvero sconcertati...

Ritiro i miei giudizi positivi su Raffaele Palladino. Da napoletano, di fronte ai due macroscopici errori commessi ai danni della squadra della città in cui è nato da quel campione di arbitro che risponde al nome di Daniele Chiffi, avrebbe potuto dire molte cose - che non aveva visto, che era distratto, che era al bar a prendere un caffè - eccetto quello che ha detto. Affermare, infatti, che Hojlund ha trattenuto il suo difensore sul secondo gol, poi annullato al Napoli, è una macroscopica bugia, tanto più grave proprio perché io lo avevo additato poche ore prima quale miglior candidato per la panchina futura del Napoli. Non merita tanto onore.