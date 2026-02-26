Cantieri stradali e le manifestazioni Tutte le disposizioni della Conferenza Permanente dei Servizi

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le strade indicate di seguito.

Fino al 06 marzo 2026 procederanno i lavori per la posa di una condotta di gas metano, da parte della Società ItalgasReti Spa, nel tratto via Colonnello Carlo Lahalle compreso tra i civici n. 51 e n. 43. Lo scavo si terrà lungo il lato destro di detta via nel senso di marcia (direzione via Arenaccia) in parte su marciapiede e in parte su carreggiata. Lo scavo andrà, inoltre, ad interessare l’intersezione con via Colonnello Gabriele Pepe e l’attraversamento su quest’ultima sarà eseguito per fasi e senza interruzione del traffico veicolare.

I lavori si terranno a traffico aperto, in orario diurno dalle ore 07 alle ore 17 e alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Dal 28/02/2026 al 30/04/2026, per il completamento del primo tratto di rifacimento della pavimentazione stradale, nell’ambito del “Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli - Riqualificazione degli Spazi Urbani – Lotto 1 completamento”, è prevista una modifica del dispositivo di traffico attualmente in vigore nel tratto di via Mezzocannone compreso tra corso Umberto I e via Sedile di Porto come segue:

divieto di transito veicolare del tratto suddetto;

senso unico di circolazione nel tratto di via Sedile di Porto compreso tra via Giannantonio Summonte e via Mezzocannone;

senso unico di circolazione nel tratto di via Mezzocannone compreso tra via Sedile di Porto e via Enrico De Marinis in direzione di quest’ultima.

Dal 02 al 03/03/2026, la Società Fastweb eseguirà dei lavori di scavo per posa di cavi in fibra ottica in via Pigna all’altezza del civico n°56 per un totale di 138 ml. I lavori si terranno esclusivamente sul marciapiede, in orario diurno e senza interruzione del traffico veicolare.

Dal 02 al 04/03/2026, per conto della Fondazione Evangelica Betania, saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa di cavi in fibra ottica in via Argine nel tratto compreso tra i civici n°600 e n°604. I lavori, precedentemente previsti tra il 16 ed il 18 febbraio scorso sono stati posticipati a causa delle avverse condizioni meteo e si svolgeranno in parte su marciapiede ed in parte sulla carreggiata, in orario diurno, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, senza interruzione del traffico veicolare.

Dal 02 al 10/03/2026 per il completamento dei lavori per la posa di una condotta di gas metano, da parte della Società ItalgasReti Spa, è prevista l’istituzione del senso unico alternato dalle ore 09:00 alle ore 17:00 nel tratto di via Sartania compreso tra i pali di pubblica illuminazione n°214085 e n°314016. Le lavorazioni si svolgeranno lungo il lato destro della carreggiata, in direzione via Montagna Spaccata e al termine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature e ripristinando il regolare senso di circolazione.

Dal 02 all’11/03/2026 per il ripristino di un dissesto fognario in via Pigna è prevista l’installazione di un’area di cantiere tra i civici n°189 e n°191. Il cantiere andrà ad occupare in parte il marciapiede ed una piccola porzione della carreggiata con l’istituzione del divieto di sosta H24 con rimozione coatta lungo il tratto sopracitato.

Dal 02/03/2026 al 03/04/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT nel tratto di corso Umberto I compreso tra via Renovella/via Seggio del Popolo e via Michele Pironti/via Pietro Colletta secondo le seguenti fasi e modalità:

dal 02 al 04/03/2026 i lavori avranno inizio con uno scavo in attraversamento su Corso Umberto I a partire dall’intersezione con via Renovella per giungere all’intersezione con via Seggio del Popolo. Durante questa fase i lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00; dal 04 al 13/03/2026 lo scavo riprenderà lungo il lato destro di corso Umberto I, nel tratto compreso tra via Renovella e vico Campagnari in direzione piazza Garibaldi. I lavori saranno eseguiti in orario diurno dalle 08:00 alle 18:00. In questa fase è prevista la sospensione della pista ciclabile, l’istituzione dele divieto di sosta con rimozione coatta e la delocalizzazione della fermata bus ANM ricadente nel tratto in questione, all’altezza del civico n°225;

dal 16 al 18/03/2026 sarà eseguito un ulteriore scavo in attraversamento su Corso Umberto I a partire dall’intersezione con vico Campagnari che si concluderà sul lato opposto, poco prima di via Pietro Colletta. Anche in questa fase lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00;

dal 18 al 27/03/2026 lo scavo riprenderà lungo il lato sinistro di corso Umberto I, nel tratto compreso tra fronte vico Campagnari e vico Grande in direzione piazza Garibaldi. I lavori saranno eseguiti in orario diurno dalle 08:00 alle 18:00. Lungo questo tratto stradale è prevista la sospensione della pista ciclabile, l’istituzione dele divieto di sosta con rimozione coatta e la delocalizzazione della fermata bus ANM ricadente nel tratto in questione, all’altezza del civico n°172;

dal 30 al 31/03/2026 lo scavo si sposterà, sempre lungo il lato sinistro in direzione piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra via Seggio del Popolo e via Sant’Arcangelo a Baiano ed i lavori eseguiti in orario diurno dalle 08:00 alle 18:00;

dal 01 al 03/04/2026 lo scavo verrà terminerà lungo il lato destro di corso Umberto I, nel tratto compreso tra via Renovella e vico Campagnari in direzione piazza Garibaldi. I lavori saranno eseguiti in orario diurno dalle 08:00 alle 18:00.

Tutte le fasi dei lavori saranno eseguite con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a 15 metri e senza interruzione del traffico veicolare.

Dal 02/03/2026 al 30/04/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di nuovi tronchi di linea MT in via Giuseppe Bonito, via Raffaele Morghen e via Domenico Scarlatti secondo le seguenti fasi e modalità:

dal 02 al 06/03/2026 i lavori partiranno dalla cabina “AT Morghen” ubicata in via Giuseppe Bonito in prossimità del civico n°2 e si svolgeranno lungo il lato destro della carreggiata sino all’intersezione con via Raffaele Morghen. In questa fase, data l’esigua ampiezza della carreggiata, sarà necessario istituire il divieto di transito nonché il doppio senso di marcia nel tratto libero di via Giuseppe Bonito e con la sospensione degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) nonché l’istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati della carreggiata;

dal 09 al 23/03/2026 i lavori si attesteranno lungo il tratto di via Raffaele Morghen compreso tra via Giuseppe Bonito e via Alessandro Scarlatti, lungo il lato destro in direzione di quest’ultima;

dal 30/03/2026 al 30/04/2026 i lavori procederanno lungo il tratto di via Alessandro Scarlatti compreso tra via Raffaele Morghen e piazza Vanvitelli in direzione di quest’ultima.

I lavori, a meno di quanto indicato per via Giuseppe Bonito, saranno eseguiti senza interruzione del traffico veicolare, in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 18:00 e con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a circa 50 metri.

Dal 02/03/2026 al 01/06/2026, nell’ambito dell’appalto di “Riassetto idrogeologico e adeguamento della rete fognaria di Fuorigrotta – I stralcio”, proseguiranno i lavori di scavo nell’area di parcheggio ubicata all’incrocio viale J. F. Kennedy/piazzale Vincenzo Tecchio. In questa fase la cantierizzazione attualmente presente su viale J. F. Kennedy sarà spostata al centro della carreggiata fronte distributore di carburante. Rimarrà comunque invariato il doppio senso di marcia garantendo due corsie di larghezza pari a 3,50 metri. Sarà inoltre garantito un passaggio pedonale protetto lungo il fronte dell’edificio ubicato al civico 5. Durante il periodo dei lavori è prevista la sospensione degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) all’interno dell’area di parcheggio nonché quelli ubicati su viale J. F. Kennedy fronte officina meccanica e del distributore di carburante.

Il 03/03/2026 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 la Edison Next Government Napoli Scarl eseguirà degli interventi di manutenzione di porzioni di impianti di illuminazione a servizio della Perimetrale di Scampia. Nella suddetta fascia oraria è prevista la chiusura al traffico della rampa di uscita verso via Ulderigo Masoni dalla carreggiata direzione Melito.

In alternativa, i veicoli provenienti da viale Comandante Umberto Maddalena e diretti a via Ulderigo Masoni potranno percorrere piazza Giuseppe di Vittorio e via Comunale Vecchia di Miano.

Tra il 06 ed il 28/03/2026 la Società ABC Napoli eseguirà degli interventi di ripristino dei chiusini fognari nel tratto di via Consalvo compreso tra i civici n°56 e n°110 secondo il seguente programma:

dalle ore 22:00 del 06/03/2026 alle ore 06:00 del 07/03/2026;

dalle ore 22:00 del 13/03/2026 alle ore 06:00 del 14/03/2026;

dalle ore 22:00 del 20/03/2026 alle ore 06:00 del 21/03/2026;

dalle ore 22:00 del 27/03/2026 alle ore 06:00 del 28/03/2026.

I lavori saranno eseguiti lungo il tratto stradale suddetto con l’istituzione del divieto sosta ambo i lati e del divieto di transito nelle notti sopraindicate. È prevista, inoltre, la deviazione delle linee Bus ANM n°612 e N7 su via Giacomo Leopardi e via Nino Bixio.

Dal 16/03/2026 al 15/05/2026 saranno eseguiti dei lavori per la posa di condotte di gas metano, da parte della Società ItalgasReti Spa, in via Nicolangelo Protopisani, in via Luigi Lanza e in via delle Repubbliche Marinare secondo il seguente programma:

dal 16/03/2026 al 10/04/2026 lo scavo inizierà lungo il tratto di corso Nicolangelo Protopisani compreso tra il civico n°3 e l’intersezione con via Villa San Giovanni. I lavori si terranno in orario diurno, con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a circa 25 metri e istituendo il senso unico alternato nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere;

dal 06 al 24/04/2026 si aprirà un altro fronte di scavo che interesserà tutta via Luigi Lanza. I lavori si terranno in orario diurno e senza interruzione del traffico veicolare;

dal 20/04/2026 al 08/05/2026 si interverrà infine lungo il lato destro nel senso di marcia del tratto di via delle Repubbliche Marinare compreso tra il civico n° 190 ed il civico n°216. Anche in questo caso i lavori si terranno in orario diurno e senza interruzione del traffico.

Dal 18 al 19/03/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT in via Argine nei pressi del palo I.P. n°160056. I lavori interesseranno il marciapiede e una piccola porzione della corsia destra della carreggiata in direzione via Galileo Ferraris e saranno eseguiti in orario diurno senza interruzione del transito veicolare.