Teatro Sannazaro, Piero De Luca: "E' un luogo simbolo, va ricostruito" FOTO Armato: "Fondazione? Si ragiona anche su ipotesi che il teatro possa essere venduto al pubblico”

Vicinannza ad artisti e maestranza, ai residenti che hanno dovuto lasciare gli appartamenti. Ma lo sguardo è proiettato anche al futuro: al sogno che il Sannazaro possa un giorno rinascere, con la speranza che quel giorno non sia troppo lontano. Come? Si è pensato anche a un grande evento di solidarità, immaginando il Maradona e magarì in occasione dei tanti appuntamenti dedicati alla musica ospitati a Napoli.

Si è discusso questo davanti al Teatro di via Chiaia con il deputato e segretario regionale Pd, Piero De Luca, con la presidente dell'assemblea regionale, Teresa Armato e il segretario metropolitano di Napoli, Francesco Dinacci. Presenti inoltre l'europarlamentare Sandro Ruotolo, la presidente dell'assemblea provinciale, Assunta Tartaglione e i gestori della struttura distrutta dall'incendio divampato tra il 16 e il 17 febbraio scorso.

Come detto, vicinanza e solidarietà alla direzione, ai lavoratori e lavoratrici, agli artisti e alla città.

Piero De Luca, segretario regionale Pd

“Siamo qui per esprimere vicinanza e invitare tutte le istituzioni a lavorare insieme per far rinascere il Teatro Sannazaro. Seguiremo con estrema attenzione questa vicenda”, ha assicurato il segretario del Pd, Piero De Luca

Teatro Sannazaro: nuove ipotesi per la ricostruzione

L'assessore Teresa Armato ha ribadito l'attenzione e l'impegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Manfredi. E dall'esponente del Pd anche l'annuncio di nuove ipotesi per la ricostruzione: “Si era pensato in un primo momento alla Fondazione, ma si ragiona anche sulla possibilità di un seconda ipotesi, che non è alternativa alla prima, ovvero fare in modo che il teatro possa essere venduto al pubblico”. Trattandosi di una struttura storica, ma di proprietà privata si ragiona sulle formula necessaria per consentire l'intervento di Stato e Regione per la rinscita di quello è un tempo era il tempio della cultura napoletana.