Vanorio: "Che il Sannazaro sia simbolo di rapidità e qualità" Dopo l'incendio attenzione a famiglie e lavoratori, mentre si spera nella ricostruzione del teatro

“Al momento ci sono idee, ma dalla parole bisognerà passare ai fatti. Ci sono tutti vicinom ma le cose che sembrano semplici richiedono i loro tempi tecnici”. Così Salvatore Vanorio, tra i gestori del Teatro Sannazaro a margine dell'incontro con gli esponenti del Pd davanti al Teatro Sannazaro.

Rispondendo alle domande dei cronisti in via Chiaia Varonio parla di futuro, della rinascita del Teatro: “Ho voglia che il Sannazaro sia simbolo di rapidità e qualità. E anche le istituzioni lo vogliono, ma ci sono dei tempi tecnici. Al momento si tratta solo di idee”.

Tra le ipotesi trapelate, come detto, anche quella di un grande evento.

“Il nostro pensiero va anzitutto ai lavoratori, ai signori che hanno avuto danni agli appartamenti. Noi stiamo ragionando su tre fronti: sul futuro del teatro, sulle cause che hanno portato a questo disastro perché ad oggi ancora non sappiamo cosa sia accaduto e mi dispiace tanto per le persone degli appartamenti che non possono stare a casa loro".