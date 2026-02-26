Traffico di droga nel napoletano: carabinieri catturano latitante Resosi irreperibile da novembre scorso, era destinatario di una condanna definitiva a dieci anni

I carabinieri della stazione di Casavatore, coadiuvati nella fase operativa da militari della sezione radiomobile della compagnia di Casoria, hanno individuato e arrestato un 35enne, del luogo, destinatario dal mese di novembre scorso di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte d’appello di Napoli.

L'uomo, ritenuto elemento apicale di un clan operante a Casavatore era destinatario di una condanna definitiva a dieci anni per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commesso negli anni 2011/2012 tra i comuni di Casavatore, Arzano e Napoli.

Lo stesso, nel mese di novembre 2025, si era reso irreperibile. Le ininterrotte ricerche dell’uomo in tutti i luoghi da lui abitualmente frequentati, oltre che i numerosi servizi di osservazione effettuati dai carabinieri hanno quindi portato al suo rintraccio, proprio a Casavatore all’interno della sua abitazione al corso Europa. L’arrestato, quindi, è stato accompagnato in carcere a Santa Maria Capua Vetere.