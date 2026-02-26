Torre Annunziata, arriva il pulmino per il trasporto sociale

L’amministrazione comunale ha acquistato il pulmino per il trasporto sociale nel comune di Torre Annunziata. Il veicolo è stato consegnato questa mattina presso la sede di via Provinciale Schiti.
L’amministrazione guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, con questo intervento, continua a potenziare i servizi sociali in città.
Il pulmino, dotato di tutti i confort, potrà ospitare fino a 19 persone anche con disabilità motorie. Il veicolo infatti è dotato di porte automatiche e una pedana meccanica per consentire a persone con disabilità di accedere al mezzo in tutta sicurezza.
“Si tratta di un ulteriore servizio che potenzia i servizi sociali in città - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo - Sono in corso i lavori per realizzare il centro per i bambini diversamente abili nell’ex plesso di via Pascoli e non appena sarà attivo, il veicolo sarà usato per accompagnare le persone in struttura oltre che per il servizio di trasporto scolastico”.