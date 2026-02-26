Torre Annunziata, arriva il pulmino per il trasporto sociale L'annuncio del sindaco Corrado Cuccurullo

L’amministrazione comunale ha acquistato il pulmino per il trasporto sociale nel comune di Torre Annunziata. Il veicolo è stato consegnato questa mattina presso la sede di via Provinciale Schiti.

L’amministrazione guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, con questo intervento, continua a potenziare i servizi sociali in città.

Il pulmino, dotato di tutti i confort, potrà ospitare fino a 19 persone anche con disabilità motorie. Il veicolo infatti è dotato di porte automatiche e una pedana meccanica per consentire a persone con disabilità di accedere al mezzo in tutta sicurezza.

“Si tratta di un ulteriore servizio che potenzia i servizi sociali in città - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo - Sono in corso i lavori per realizzare il centro per i bambini diversamente abili nell’ex plesso di via Pascoli e non appena sarà attivo, il veicolo sarà usato per accompagnare le persone in struttura oltre che per il servizio di trasporto scolastico”.