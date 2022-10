Ponte di Ognissanti: scatta il piano traffico a Napoli. Ecco le strade chiuse Dal 30 ottobre al 2 novembre 2022 entra in vigore il piano della mobilità per il ponte dei defunti

In occasione del Ponte di Ognissanti e della commemorazione dei defunti scatta il nuovo Piano Traffico del Comune di Napoli che entra in vigore già da oggi oggi, poi il 1 e 2 novembre, eccetto lunedì, dalle 6 del mattino alle 14,30.

Ecco le strade che saranno chiuse al traffico: via Santa Maria del Pianto tra via del Riposo e l’ingresso del cimitero e la carreggiata di sinistra di viale Maddalena da Capodichino a largo Santa Maria del Pianto, ma non a mezzi pubblici, taxi, auto con disabili munite di contrassegno e vetture per il trasporto salme. Divieto di transito anche in via De Giaxa fino a viale Maddalena. Aperta solo ai mezzi pubblici la corsia di via del Riposo tra via Santa Maria del Pianto e lo slargo.

Transito vietato ai mezzi di trasporto merci su via Nuova del Campo, via Don Bosco, via Santa Maria del Pianto, Quadrivio Stadera e via Nuova Poggioreale. Chiuso l’imbocco da via Masoni della rampa per Scampia.

Obbligo di svolta a sinistra da via Briganti su viale Maddalena. Due i sensi unici: in via Nuova Poggioreale (tra via Stadera e via Parisi) e in via Santa Maria del Pianto (confluenza tra via del Riposo e Quadrivio Stadera).

Dove parcheggiare: sosta vietata con rimozione lungo il perimetro del cimitero e in via Don Bosco e via Nuova del Campo. Il Comune invita a non prendere l’auto. Anm au menta fino a mercoledì le linee bus per i cimiteri con collegamenti dal centro e dalle periferie. All’interno del “Nuovissimo” sarà inoltre attiva una navetta, mentre al civico 46/a di via Salomone c’è una fermata provvisoria per altri autobus.

Dalle ore 6:00 alle ore 14:30 e comunque fino a cessate esigenze, la Tangenziale di Napoli comunica che nei giorni 30 ottobre, 1° novembre e 2 novembre 2022, sarà chiuso al traffico lo svincolo di uscita "Doganella" in entrambe le direzioni riservandolo al solo transito dei veicoli pubblici e di soccorso.



Anm Informa che in occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre, martedì 1 e mercoledì 2 novembre, è potenziato il servizio delle Linee Bus che servono l'utenza diretta ai principali cimiteri cittadini. Maggiori informazioni sul sito di ANM.

Resta chiusa l'area sequestrata al cimitero di Poggioreale.

A Poggioreale restano chiuse le aree interdette e sotto sequestro dopo il crollo avvenuto dieci mesi fa alle cappelle dei Dottori Bianchi e di San Gioacchino, oltre a quello che si è registrato lo scorso 17 ottobre dal lato opposto alla Resurrezione di Gesù. Venerdi sono state recuperate cinque bare rimaste sospese nel vuoto ma per le centinaia di salme ancora tra le macerie si inizia dopo il due novembre.