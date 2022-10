Si apre una maxi voragine a Villaricca: 6 famiglie evacuate. Napoli sprofonda Paura e disagi in via Palermo, la voragine aperta per infiltrazioni d'acqua

Sei famiglie per strada e un'altra palazzina pericolante, strade chiuse, caos e paura. Questa mattina a Villaricca, in provincia di Napoli, una maxi voragine si è aperta in strada e ha interessato la stabilità di un palazzo in via Palermo 72. Sul posto carabinieri della locale stazione, vigili del fuoco e personale dell'azienda del gas per la messa in sicurezza.

A richiamare l'attenzione dei residenti un forte boato, come di un terremoto. Dai primi accertamenti è emerso che le casue sono da ricercarsi nelle infiltrsazioni d'acqua. L'auto rimasta in bilico sulla maxi voragine è estata rimossa.

A Napoli 16 voragini in dieci anni: ecco i quartieri più a rischio

La città di Napoli è costituita come è noto da una vasta rete di cavità sotterranee, tutte artificiali. Ma uno studio completo sui rischi geologici non è mai stato fatto.

A Napoli si contano almeno 160 voragini negli ultimi 10 anni, quasi quante ne sono state registrate in 100 anni, dal 1915 al 2012. In gergo tecnico si chiamano “sinkholes”, il censimento è consultabile sul sito dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente, anche l'aggiornamento si ferma al 2012.

Tra i quartieri e le strade più a rischio Rione Sanità, Vergini, Stella, San Carlo all’Arena, le zone collinari di Posillipo e Capodimonte e l’area tra il Corso Vittorio Emanuele e Chiaia. È quanto emerge da uno studio di monitoraggio in corso presso la Federico II di Napoli, sotto la direzione del professor Domenico Calcaterra, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università Federico II di Napoli, uno dei massimi studiosi sulle problematiche del sottosuolo napoletano.