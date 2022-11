Rifiuti abbandonati in strada a Soccavo: mobili, sanitari e bidoni, c'è di tutto La Guardia Agroforestale interviene in via Lattanzio: inviata segnalazione agli organi competenti

di Federica Inverso

Ancora abbandoni incontrollati di rifiuti nel quartiere Soccavo: i cittadini hanno denunciato al personale della Guardia Agroforestale Italiana una vera e propria mini discarica a cielo aperto