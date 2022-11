Emma Marrone di notte a Napoli: "La tua voce è nella mia gola e urla vivi" La visita al murale di Maradona e un messaggio particolarmente toccante

Emma Marrone in giro per Napoli. La cantante pugliese ha postato su Instagram una serie di scatti che la ritraggono in città. Uno scatto in moto ai Quartieri Spagnoli e in posa davanti al murale di Maradona.

«Vedi Napoli e poi ti droghi - scrive sul social - Di belle persone, profumi inebrianti, sapori che ti accendono il palato e ti ricordano la gioia del cibo. Panorami mozzafiato,ricordi che ti affollano la mente, a volte ti spezzano il fiato e a volte ti restituiscono la vita intatta, come era prima, come la vorrei ancora.

Tutto ha un inizio e una fine. Ma qualcosa resta per sempre. Basta saperlo cercare nelle piccole grandi cose della vita.

A volte un viaggio non è solo spostarsi per andare altrove. A volte un viaggio diventa molto di più. Eri nella pizza che ho mangiato. Nelle onde del mare. Nel profumo del babbá. Nelle note di chi per strada fischiava Yes i know my way. Io non so dove andrà la mia strada,ma sono certa che le tue mani sono nelle mie. I tuoi occhi verdi illuminano la via. La tua voce è nella mia gola e urla vivi».