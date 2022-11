Napoli, 13 medici del Pascale tra gli scienziati più influenti al mondo L'eccellenza del Pascale nel mondo tra ricercatori, chirurghi, anestesisti e radiologi

Ci sono 13 medici dell'ospedale Pascale di Napoli, nell'elenco dei ricercatori più influenti al mondo.

Paolo Ascierto, Nicola Normanno, Luigi Buonaguro, Sandro Pignata, Gerardo Botti, Stefania Scala, Franco Maria Buonaguro, Franco Perrone, Michelino de Laurentiis, Francesco Izzo, Maria Lina Tornesello, Marco Cascella, Cinzia Granata.

L'elenco dei ricercatori

Sonoi 13 medici (tra ricercatori, chirurghi, radiologi e anestesisti) dell'Istituto dei tumori di Napoli da quest’anno presenti nell’elenco degli scienziati più influenti nel mondo relativamente alla loro produzione scientifica.

Lo studio, i dati

La selezione si basa sui primi 100mila scienziati ed è stata elaborata da un team di analisti della Stanford University (coordinati dal professor John Ioannidis) utilizzando i dati bibliometrici estratti dal database Elsevier/Scopus e valutando, come indicatori, il numero di articoli e pubblicazioni scientifiche in cui il ricercatore è primo o ultimo autore, nonché i dati relativi all’impatto delle stesse in termini di citazioni complessive ricevute. La classifica ha preso in considerazione 22 differenti discipline e 176 sub-discipline scientifiche.