Concorso Regione Campania: idonei solo 3mila candidati su 30mila I posti da occupare sono 762 per i diplomati

Concorso Regione Campania, categoria impiegati: idonei solo tremila su 30 mila candidati. L’esame, riservato alla categoria C, i diplomati dalla prima prova ha consentito l’accesso alla prova scritta di solo 3943 persone.

I posti da occupare sono 762, le candidature cioè le iscrizioni valide al concorso erano state 54.735.

Le assunzini in vista

Alle prove scritte preselettive però si sono presentanti in 30.861. Insomma, 23.874 candidati non si erano proprio presentati alla Mostra d’Oltremare 762 posti disponibili, ma chi resta accederà ad una graduatoria, che resterà in vigore per i prossimi tre anni. Ma non solo perché complessivamente le assunzioni in vista sono 1394 assunzioni, ovvero 762 per i diplomati, 577 per i laureati e 55 per i dirigenti.