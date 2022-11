Gestione mensa scolastica a Napoli, l'assessore Striano incontra mamme e ditta Al via le verifiche congiunte per risolvere i problemi segnalati

Un incontro per esaminare e risolvere i problemi della refezione scolastica registrati nei giorni scorsi nella seconda Municipalità. Con questo obiettivo l’assessore all’istruzione, Maura Striano, ha chiamato a raccolta ieri, presso la scuola Annalisa Durante, la preside Stefania Colicelli, il responsabile della ditta La Vivenda Spa, il presidente e l’assessore alla scuola della II Municipalità, Roberto Marino e Valentina Bertocco, insieme alle mamme degli alunni.

"Sono stati esaminati i vari disservizi lamentati nella refezione scolastica della II Municipalità - fra questi, principalmente, i ritardi nella consegna dei pasti, le porzioni insufficienti ed i livelli di cottura inadeguati - che la ditta si è impegnata a risolvere entro lunedì garantendo, a partire dalla prossima settimana, la fornitura a regime secondo i termini del contratto. Per venerdì prossimo è stato già convocato dall’Assessore un nuovo incontro al fine di valutare i cambiamenti apportati", hannio fatto sapere da Palazzo San Giacomo.

Nel corso dell’incontro l’assessore Maura Striano si è inoltre soffermata sulla questione dei menù elaborati dall’Asl che, in alcuni casi, non hanno incontrato gradimento da parte dei bambini. “Ho proposto l’istituzione di un tavolo cittadino - spiega l’assessore Striano - composto da un rappresentate dei soggetti celiaci e da uno dei diabetici, oltre a due genitori per ogni Municipalità. Insieme andremo ad elaborare dei menù condivisi da proporre ai nutrizionisti dell’Asl per incontrare maggior soddisfazione da parte dei bambini e delle famiglie”.