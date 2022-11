Borrelli investito, aumentata la protezione per il consigliere e sua madre La questura ritiene fondato il sospetto di una ritorsione per le denunce del parlamentare

Innalzato il livello di protezione per consigliere regionale di Europa Verde, ora parlamentare, Francesco Emilio Borrelli, sbalzato in aria venerdì sera da una moto guidata da un uomo con casco integrale. Per la polizia potrebbe essere fondato il sospetto che l’investimento possa essere stato un attentato di natura ritorsiva per le recenti denunce dell’esponente politico.

Il questore Alessandro Giuliano ha annunciato che sarà innalzato il livello di protezione sia per lui che per la madre, che risiede in un palazzo di Pizzofalcone, ovvero la zona dove Borrelli ha lanciato la sua ultima campagna contro l’occupazione abusiva degli appartamenti.

«Mi spiace che anche mia mamma ora sia costretta a subire limitazioni a causa della esposizione al rischio provocata dalle mie denunce — dice Borrelli —. Lei che non fa altro che pregare per me. D’altra parte, ringrazio il questore e la polizia per aver ritenuto necessario, dopo quest’ultimo episodio, assicurare ad entrambi un servizio di protezione".

Borrelli è stato violentemente speronato sotto casa, chi lo ha investito viaggiava in senso vietato. Non è la prima volta che Borrelli riceve chiari segnali di ritorsione per le sue denunce. Nell’agosto del 2020, fu assalito davanti al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, perché aveva denunciato gli abusivi che gestivano i parcheggi. In un’altra occasione nel 2018, fu aggredito nei pressi di uno dei locali della movida di via Marina, ma i responsabili sono stati condannati in primo grado ad oltre tre anni di reclusione.