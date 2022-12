Ischia, l'Elemosiniere del Papa prega davanti alle bare delle vittime Il cardinale Konrad Krajewski nella Chiesa della Santissima Annunziata, a Lacco Ameno

L'elemosiniere del Papa, il cardinale polacco Konrad Krajewski, oggi in visita all'isola di Ischia, si è soffermato in preghiera all'interno della Chiesa della Santissima Annunziata a Lacco Ameno, prostrandosi in ginocchio davanti alle salme di alcune vittime della recente alluvione, compresi alcuni bambini.

Lo mostrano alcune foto diffuse dalla Sala stampa vaticana.

"Nel giorno in cui la Chiesa celebra la Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Santo Padre - ha fatto sapere ieri il Vaticano - ha deciso di inviare il Suo Elemosiniere a Ischia, presso il Comune di Casamicciola Terme, duramente e drammaticamente colpito dall’alluvione dello scorso 26 novembre. Nei giorni in cui si celebrano i funerali delle dodici vittime, Papa Francesco desidera che quanti sono stati colpiti da questo lutto sentano la Sua vicinanza, anche attraverso il Suo inviato. A ciascuno dei familiari, inoltre, ha destinato una corona del Rosario da Lui benedetta, affinché sentano il conforto della Sua preghiera e si affidino con speranza alla Vergine Madre".