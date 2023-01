Esplode condotta idrica a Napoli, strada chiusa e traffico in tilt - video Vigili del fuoco in via Tommaso De Amicis: circolazione paralizzata nella zona ospedaliera

La zona ospedaliera è andata in tilt per ore, strada chiusa e traffico paralizzato all'altezza di Via De Amicis dove nelle scorse ore è esplosa una condotta idrica. Il geyser di acqua ha invaso la carreggiata e creato notevoli disagi nell'area molto frequentata. Sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando per chiudere la tubatura esplosa improvvisamente nei pressi del Policlinico.

Sul caso è intervenuto con una interrogazione urgente il consigliere Nuno Simeone, presidente della Commissione INfrastrutture e viabilità del Comune di Napoli, che ha chiesto una relazione in merito alle cause che, in data odierna, hanno provocato la rottura di una conduttura idrica in via Tommaso De Amiciis.