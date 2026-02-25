"Hanno aggredito senza pietà mio padre solo e ammalato per pochi spiccioli" Parla il figlio dell'uomo picchiato e rinchiuso in una stanza a Forio

"Da oggi ho smesso di credere che la mia Forio sia un posto tranquillo. Quello che vi racconto non pensi mai possa accadere nel mio paese. Questa notte hanno forzato il portone di casa di mio padre aggredendolo e rinchiudendolo in una stanza!!

Persone senza scrupolo!! Persone che non hanno avuto pietà di un anziano malato e solo!! Persone che conoscevano la casa di mio padre!! Persone che sapevano che non era la casa di un benestante! Persone che senza un briciolo di umanità hanno aggredito un anziano per pochi spiccioli!!"

A parlare in lacrime è il figlio dell'uomo, Roberto Barbato, particolarmente indignato dopo il gravissimo episodio.

"Non dimenticherò mai la telefonata di mio padre che mi chiedeva aiuto!! Per fortuna le grida di terrore di mio padre sono giunte al nostro vicino di casa il quale ha allertato i carabinieri che prontamente sono intervenuti!!

Purtroppo gli esseri spregiovoli si erano dileguati.....ma sappiate che ci sono tante telecamere a vista e non....

A questi esseri inumani li aspetto al faccia a faccia!!! Mio padre con i suoi anni e I suoi malanni ha lottato come un leone!! La mia Forio non sarà più la stessa!! Ho scritto queste cose solo perché la gente deve sapere che ci sono essere immondi nella nostra Forio!!"