Napoli, 4-0 nel test con il Giugliano. Anguissa gioca il secondo tempo Doppietta di Lukaku, in gol anche Elmas e Hojlund

E’ terminato 4-0 per il Napoli l’allenamento congiunto sostenuto a Castelvolturno contro il Giugliano, formazione che milita in serie C. Lukaku è stato autore di una doppietta, gli altri gol di Elmas e Hojlund. E’ diventata ormai consuetudine per gli azzurri disputare queste amichevoli di metà settimana con squadre campane per mantenere alto il livello della preparazione verso i match di campionato. La buona notizia è che Frank Anguissa, rientrato già ieri in gruppo, ha giocato il secondo tempo. A questo punto ci sono buone probabilità che il centrocampista venga convocato per il match di sabato al Bentegodi contro l’Hellas Verona dopo 4 mesi dall’infortunio e dai problemi alla schiena che hanno ulteriormente ritardato il suo ritorno. Scott McTominay invece è ancora in dubbio, l’infiammazione ancora non è passata e lo scozzese rischia di saltare la quarta partita di fila.