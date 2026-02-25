Cultura dello sport tra preparazione dell’atleta e organizzazione delle società Focus interessante a Terzigno

Sabato 07 Marzo 2026, a partire dalle ore 9:00, l’Agri Resort del Vesuvio di Terzigno ospiterà il convegno dal titolo “La cultura dello sport: dalla preparazione dell’atleta all’organizzazione della società sportiva”, un appuntamento di alto profilo dedicato al mondo dello sport, alla salute dell’atleta e alla gestione delle realtà sportive.

L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata e moderata da Antonino Milone, ex Nazionale di volley, da tre anni direttore generale della San Giuseppe Terzigno Volley, squadra condotta dalla Prima Divisione alla Serie B, e si propone come un momento di confronto e formazione rivolto ad atleti, dirigenti sportivi, tecnici, operatori sanitari e appassionati.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dei sindaci e degli assessori allo sport dei Comuni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno, seguiti dagli interventi della Fipav Napoli e Campania, rappresentata da Carmine Menna e Guido Pasciari.

Il programma prevede una serie di relazioni che affronteranno in modo integrato tutti gli aspetti fondamentali della pratica sportiva: dall’organizzazione del team e degli eventi sportivi, all’inquadramento dell’atleta, dalla preparazione in palestra alla visita medica e al bilancio cardiologico, fino all’assetto posturale, al ruolo del recettore bocca, ai dispositivi di protezione come i paradenti, alle terapie manuali e all’importanza dell’alimentazione.

Tra i relatori figurano professionisti ed esperti del settore medico-sportivo, tra cui Raffaele Ambrosio, Salvatore Romano, Graziano Sorvillo (specialista in cardiologia e dirigente medico dell’Ospedale di Sarno), Francesco Di Stasio, Nicola Bardaro, Ugo Palmieri e Alessandro Sirico.

Il convegno si concluderà con una discussione finale aperta e un buffet conviviale con prodotti dell’azienda agricola L’Oro del Vesuvio – Masseria Orlando di Francesco Ambrosio, sottolineando il valore di una alimentazione sana e consapevole come elemento fondamentale per il benessere dell’atleta e per la diffusione di corretti stili di vita. L’evento si svolgerà presso l’Agri Resort del Vesuvio.