Sesso in pubblico in pieno giorno: fermati due uomini "Dato allarmante: accadeva in pieno giorno dove passavano anche donne e bambini"

Nonostante la luce del sole e il continuo passaggio di famiglie e bambini, avevano trasformato l’area antistante un noto centro commerciale di arredamento in un luogo di appuntamenti a luci rosse. La Polizia Locale di Afragola, guidata dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, ha messo fine al degrado denunciando due uomini colti in flagranza di reato.

L’operazione è scattata a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini indignati. Il teatro degli incontri era un’area delimitata da una sbarra, situata tra il parcheggio del polo commerciale e il cimitero comunale.

Secondo quanto emerso dalle attività di osservazione, la dinamica era ormai consolidata:

L'approccio: Il "via vai" di persone avveniva tramite rapidi scambi di sguardi tra i passanti.

L'intesa: Una volta stabilito il contatto, i soggetti si appartavano nel piazzale.

Il luogo: Gli atti venivano consumati dietro alcune piante al confine con l’autostrada, in un punto comunque visibile e frequentato.

Per contrastare il fenomeno, il Colonnello Piricelli ha disposto un servizio mirato di monitoraggio. Agenti della Polizia Locale in abiti civili si sono appostati nella zona, mimetizzandosi tra i frequentatori dell'area per documentare quanto accadeva.

Proprio durante uno di questi appostamenti, gli agenti sono intervenuti bloccando due cittadini di sesso maschile mentre compivano atti osceni.

"Il dato allarmante è la spudoratezza con cui questi soggetti agivano in un luogo di transito per donne e bambini, a pochi passi da un luogo sacro come il cimitero."

I due uomini, dopo essere stati fermati e identificati, sono stati portati presso il Comando di Polizia Locale. Al termine delle formalità di rito, sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza.