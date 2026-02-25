Si appartano in pieno giorno in un'area pubblica: denunciati due uomini Colti in flagranza a compiere atti osceni dalla polizia locale

Tutto è partito da alcune segnalazioni circa la presenza di cittadini di sesso maschile che in pieno giorno si appartano in un’area munita di sbarra nello spazio antistante il parcheggio di un centro commerciale ed a pochi passi dal cimitero comunale, un luogo dove vi è il transitano di numerose persone, bambini, donne, e dove senza vergogna questi cittadini commettono atti osceni.

A seguito della notizia il dirigente comandante colonnello della polizia locale di Afragola, Antonio Piricelli ha dato avvio ad una serie di attività di monitoraggio e controllo della zona, ed ha disposto agenti in borghese dislocati ed appostati nel luogo teatro degli appuntamenti dove è stato dato avvio ad una attività di monitoraggio degli eventi.

Il dato allarmante è il via vai di persone, che interagisce attraverso sguardi, e che al primo segnale porta queste persone di sesso maschile ad avere un approccio per poi appartarsi in questo piazzale, cercando intimità dietro alcune piante poste a confine con l’autostrada, un luogo che oltre ad essere nei pressi del parcheggio del centro commerciale è ubicato a pochi passi dal cimitero.

Durante le attività di controllo gli agenti della polizia locale hanno posto in stato di fermo due cittadini, di sesso maschile, colti in flagranza di reato, intenti a compiere atti osceni in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza. Al termine delle attività i due cittadini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.