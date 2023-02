Napoli: strisce pedonali negate in Piazza Arenella e via Giacinto Gigante Europa Verde: “Ripristinare condizioni minime di sicurezza stradale a tutela dei pedoni”

“Paradossale quanto sta accadendo in Piazza Arenella e in via Giacinto Gigante, due strade completamente riasfaltate, che non prevedono l’attraversamento dei pedoni. La causa è da imputare a un rimpallo di responsabilità tra vari uffici comunali.

Riteniamo che 700 m di strada, densamente popolata e attraversata, con la presenza di una scuola e della sede municipale, debba prevedere le strisce per l’attraversamento dei pedoni. E’ inaccettabile il perdurare dell’impasse burocratico."

Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra e i consiglieri municipali di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti.

Solo qualche giorno fa, a Quarto, l’ennesimo omicidio stradale di un pedone è stato riportato dalla stampa con la precisazione che la vittima non attraversava sulle strisce pedonali. Appare chiara la necessità di collegare le due sponde di due strade densamente popolate. Auspichiamo che sia a questo punto direttamente l’assessore Cosenza a ordinare l’immediato ripristino delle condizioni minime di sicurezza stradale”.