Circumvesuviana, da domenica 5 febbraio ripristinato il servizio Sorrento-Napoli L'Eav ha comunicato che è stata liberata la galleria a Pozzano, stop ai disagi

Finalmente è stata ripristinata la rigolare circolazione dei treni sulla tratta Sorrento-Napoli-Sorrento che da domani 5 febbraio riprenderà a funzionare regolarmente. L'ha comunicato l'Eav diretta da Umberto De Gregorio che in questi giorni ha garantito con un servizio di autobus da Vico Equense a Castellammare di Stabia il trasbordo dei passeggeri diretti da Sorrento a Napoli e viceversa.

L'Eav: si è trattato di errore umano. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta

Un'interruzione determinata dalla necessità da parte della Procura della Repubblica di Torre Annunziata di accertare la dinamica di quanto accaduto attraverso l'analisi di un perito. Espletate le procedure previste per l'Eav è stato possibile procedere alla rimozione del treno e a effettuare tutti i controlli indispensabili per la ripresa in sicurezza del transito nella galleria di Pozzano dove il 26 gennaio scorso si è verificato l'incidente, per fortuna senza danni alle persone.

L'evento ha riguardato il treno 1195 dell’EAV, composto dalla coppia di ETR T21R 117 – 090, che era partito in orario da Napoli Porta Nolana alle ore 19.30 ed era diretto a Sorrento. Nell’entrare nella stazione di Pozzano con marcia a vista, alle ore 20.45 circa, sviava con la parte anteriore del primo elemento del convoglio su uno scambio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti è emerso con ragionevole certezza che lo svio è stato causato da un errore umano da parte dell’equipaggio del convoglio e lo stesso non avrebbe rispettato i regolamenti vigenti in materia ferroviaria impegnando in modo improprio uno scambio.