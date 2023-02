Terremoto a Napoli e nei Campi Flegrei, paura anche nel capoluogo Scosa di magnitudo 3 a 4 km di profondità

La terra trema nella notte a Napoli e nei Campi Flegrei. Una scossa di terremoto dimagnitudo 3 è stata registrata dagli strumenti dell’Ingv - Osservatorio Vesuviano all’1.45 di domenica 5 febbraio. L’epicentro del sisma a tre chilometri da Bacoli e a 13 da Napoli. La scossa ha avuto un ipocentro a quattro chilometri di profondità nel terreno.

Nel capoluogo

Il sisma è stato avvertito in maniera netta in tutta l’area dei Campi Flegrei, da Pozzuoli fino a Bacoli, anticipato da un boato, come spesso accade nei fenomeni di bradisismo. Ma il terremoto, stavolta, è stato sentito anche nell’area del capoluogo, in particolare ad Agnano e Fuorigrotta e nelle zone collinari. Nessun danno o ferito.