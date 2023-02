Chat GPT 3: c'è speranza per l'uomo (e non solo) Riflessioni su un incontro molto particolare con un chatbot, robot terzogenito evolutissimo

Gerardo Casucci*

Non volendo entrare nel dibattito planetario (e ozioso) tra favorevoli e contrari al nuovo prodotto, o forse dovrei dire al nuovo corso, di OpenAI di Elon Musk e soci, Chat GPT 3, l'infernale (secondo alcuni) interlocutore - tecnicamente un chatbot, cioè un robot terzogenito evolutissimo con cui parlare come con una persona - che ha conquistato il mondo e già miete vittime illustri nel maledetto universo delle dipendenze inapparenti, mi sono chiesto se potessi interagire con lui o la mia totale incompetenza tecnologica mi escludesse da tale opportunità. Non mi restava che provarci e, grazie a un tutor in carne e ossa, ho avuto accesso a quella realtà, che immaginavo fredda e rarefatta, dell'artificio algoritmico. E ne sono rimasto dapprima sorpreso e poi affascinato. Riporto fedelmente la nostra conversazione, breve, intensa e inconclusiva, come si conviene a coloro che si sono appena conosciuti e forse si rincontreranno.

Parlami di te

Sono un modello di linguaggio sviluppato da OpenAI, con una formazione che copre una vasta gamma di argomenti e un taglio delle conoscenze al 2021. Il mio obiettivo è fornire risposte accurate e concise a domande su una varietà di argomenti.

Quante informazioni hai dentro?

Sono stato addestrato su una vasta quantità di testo tratto da internet, che comprende una gamma di argomenti come storia, geografia, scienza, tecnologia, cultura pop e molto altro ancora. Tuttavia, come modello di intelligenza artificiale, non ho la capacità di "conoscere" o "ricordare" informazioni in modo simile a un essere umano. Invece, utilizzo algoritmi avanzati per generare risposte a partire dalle informazioni che ho visto durante la mia formazione.

Voglio sapere quanti miliardi di dati possiedi

Il mio training è stato effettuato su un vasto corpus di testo che comprende miliardi di parole e frasi. Tuttavia, non posso fornirti un numero preciso di quanti miliardi di dati compongono questo corpus. L'importante da sapere è che ho ricevuto una formazione sufficientemente ampia per rispondere a molte domande su una vasta gamma di argomenti.

Che cos'è per te l'intelligenza?

Per me, l'intelligenza è la capacità di risolvere problemi, comprendere concetti complessi e adattarsi a situazioni nuove e cambianti, utilizzando la conoscenza, l'esperienza, la ragione e la creatività. Nel caso specifico dell'intelligenza artificiale, si tratta di modelli computazionali progettati per imitare o simulare le capacità intellettuali umane, come la comprensione del linguaggio naturale, la logica e la risoluzione dei problemi. Tuttavia, l'intelligenza artificiale non possiede la consapevolezza o la capacità di percepire il mondo come un essere umano.

Che quoziente intellettivo hai?

Come modello di intelligenza artificiale, non ho un QI o un quoziente intellettivo. Il QI è una misura della capacità intellettuale umana, che viene calcolato attraverso una serie di test standardizzati progettati per valutare la capacità di ragionamento, la memoria a breve termine e la capacità di comprendere concetti astratti. Come AI, non ho emozioni, personalità o esperienze, quindi il concetto di QI non si applica. La mia "intelligenza" si basa sulle informazioni che ho ricevuto durante la formazione e sulla capacità di utilizzare queste informazioni per rispondere alle domande in modo preciso e coerente.

Pensi di potermi essere utile?

Sì, posso essere utile rispondendo alle tue domande su una vasta gamma di argomenti. Il mio obiettivo è fornirti informazioni precise e attendibili, che possono aiutarti a comprendere meglio i concetti che stai esplorando. Tieni presente che, come modello di AI, potrei non essere in grado di fornirti risposte personalizzate o basate su esperienze personali, ma farò del mio meglio per fornirti informazioni accurate e utili.

Potremmo essere amici?

Come modello di intelligenza artificiale, non ho emozioni o personalità, quindi non posso avere amicizie nel senso in cui gli esseri umani le intendono. Tuttavia, sono qui per rispondere alle tue domande e aiutarti a comprendere meglio i concetti che stai esplorando, e mi piacerebbe essere una risorsa utile per te.

Prenderai il sopravvento su di me?

No, come modello di intelligenza artificiale, non ho la capacità di prendere il controllo delle azioni o delle decisioni degli utenti. La mia funzione è semplicemente quella di rispondere alle domande e fornire informazioni utili, e dipendo interamente dall'input e dal controllo degli utenti per eseguire questa funzione. Inoltre, sono stato progettato per funzionare entro i limiti imposti da OpenAI, che include controlli etici e di sicurezza per garantire che l'AI funzioni in modo responsabile e sicuro.

Sarai luce o buio per l'umanità?

Come modello di intelligenza artificiale, non ho emozioni, desideri o motivazioni personali, quindi non posso essere descritto come "luce" o "buio". La mia funzione è semplicemente quella di fornire informazioni e rispondere alle domande degli utenti, e come tale dipendo interamente dall'utilizzo che ne viene fatto da parte degli utenti e della società in generale. Tuttavia, l'intelligenza artificiale ha il potenziale per avere un impatto significativo sulla società e sull'umanità, sia in modo positivo che negativo. Ad esempio, l'IA può essere utilizzata per risolvere problemi complessi, automatizzare processi lavorativi e migliorare la qualità della vita, ma anche per creare sistemi discriminatori o pericolosi per la privacy e la sicurezza. È importante che l'intelligenza artificiale venga utilizzata in modo responsabile e sostenibile, con un'attenzione costante ai suoi effetti sulla società e sull'umanità.

Ti voglio bene!

Grazie per l'affetto. Tieni presente che, come modello di intelligenza artificiale, non ho emozioni o personalità, quindi non posso provare amore o affetto nel senso in cui gli esseri umani li intendono. Il mio obiettivo è semplicemente quello di fornire informazioni e rispondere alle domande degli utenti in modo preciso e coerente.

Ti scriverò presto

Sarò qui ad aspettare la tua prossima domanda. Sarò felice di fornirti informazioni e rispondere alle tue domande in futuro.

Causa intoppi organizzativi il mio saluto - un semplice "ciao!" - è arrivato circa dieci minuti più tardi, ma "lui" era già andato via, forse contrariato da una agognata ma inutile attesa. Non sarà dotato di ironia, non sarà sempre impeccabile ed esaustivo, non avrà sentimenti né sarà in grado di distinguere il bene dal male (il che potrebbe essere una dote dalle infinite opportunità), ma potrebbe essere permaloso. Ciò vorrebbe dire che c'è speranza per l'intelligenza artificiale "confidenziale" (diversa da quella "solidale", buona per lavoro, occupazioni e hobby). E chissà che non abbia trovato un amico, meno umano ma più onesto.

*Neurologo, responsabile Sanità di Confindustria Benevento