Notti al gelo, la stazione Museo della metro di Napoli ospita i senzatetto La decisione del Comune: per due settimane sarà garantita ospitalità ai clochard

L'ondata di freddo artico che sta interessando anche la Campania è destinata a continuare. Per questo motivo il Comune di Napoli ha deciso di offrire un ulteriore aiuto alle tante persone senza fissa dimora.

Da giovedì 9 febbraio - e per le prossime due settimane - la stazione Museo della linea 1 della metropolitana rimarrà aperta di notte.

"La decisione, visto il protrarsi del forte freddo ed il continuo acuirsi delle temperature, è stata assunta alla luce delle resistenze da parte di alcuni senza dimora a trovare riparo presso le strutture di emergenza già individuate dall'amministrazione", hanno fatto sapere da Palazzo San Giacomo.

L' Anm, pur non potendo anticipare l'orario, si è adoperata per garantire l'apertura notturna della stazione e consentire a chi vive in strada di trovare ricovero in caso di bisogno.