Dramma casa: approvata graduatoria provvisoria alloggi popolari in Regione Obiettivo: destinare le abitazioni ai veri bisognosi

La Regione Campania ha approvato la graduatoria provvisoria divisa per ambito comunale delle domande relative all’avviso pubblico per l’inserimento nell’anagrafe del fabbisogno abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi Erp - Anno 2022 (decreto dirigenziale n. 62 del 27.06.2022), pubblicata sul Burc dell’8 febbraio 2023.

Sono pervenute 31.717 domande per 343 ambiti territoriali comunali. Il decreto ha approvato anche l’elenco provvisorio delle domande escluse, con la relativa motivazione.

“Quando è stato pensato questo sistema lo si è fatto per consentire una gestione più chiara e trasparente dell’assegnazione degli alloggi. Ci auguriamo quindi che tutto l’iter venga svolto in maniera lineare e senza intoppi affinché gli alloggi vadano davvero alle famiglie bisognose che hanno risposto all’avviso (oppure che sono in graduatoria) e hanno davvero diritto all'alloggio popolare.

Se tutto va come deve, non sarà più possibile che in un comune, poiché non ci sono graduatorie, si consentano le occupazioni abusive da parte di non ha i requisiti se non addirittura di delinquenti e camorristi, invece di assegnare le case a chi ne ha veramente diritto.” –hanno dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ed il consigliere regionale di Demos-Europa Verde Roberta Gaeta.