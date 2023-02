Funicolare di Chiaia chiusa sine die. La protesta geniale dei cittadini A Napoli due poltrone e un caffè in attesa della riapertura della funicolare

Geniale la protesta inscenata davanti alla funicolare di Chiaia da parte di cittadini ed utenti stanchi dei disservizi sul fronte della viabilità e dei trasporti. Davanti all'ingresso sono state posizionate due poltrone e un tavolino davanti a uno schermo che riproduce l'interno della stazione chiusa. Su un cartello c'è scritto: " A questo punto godetevi l'attesa". Un modo ironico per richiamare l'atenzione sui tempi ancora lunghissimi per la riapertura della Funicolare, chiusa ormai da settembre 2022, ma i lavori di revisione ventennale non sono mai partiti.

La revisione ventennale è stata più volte rinviata negli anni a partire dal 2017 e la precedente amministrazione comunale aveva chiesto e ottenuto ripetute proroghe.

Dopo le gare fallite, il Comune di Napoli ha preparato un nuovo progetto che sarà messo a gara. Dopodiché bisognerà aspettare eventuali ricorsi. Poi partiranno i lavori. Dunque la Funicolare di Chiaia resterà chiusa per quasi tutto il 2023, potrebbe riaprire per fine anno o nel 2024.

Il consigliere Nino Simeone e la consigliera Alessandra Clemente hanno chiesto di accelerare i lavori. Per Simeone è importante migliorare anche i collegamenti con le navette sostitutive.